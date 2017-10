Zte Corporation e Orange Group insieme

Orange Group e ZTE Corporation hanno annunciato oggi la firma di una partnership per cooperare sul 5G. I team di lavoro di entrambe le aziende lavoreranno insieme su questa nuova rivoluzionaria tecnologia e sui relativi casi di utilizzo, al fine di promuovere l’innovazione del 5G. ZTE e Orange testeranno e valuteranno diversi processi chiave di abilitazione del 5G, quali:

• Architettura autonoma grazie ad una rete di sperimentazione multi-siti situata in Europa nell’H2 2018;

• Una nuova rete nucleare 5G (New Generation Core Network) che abiliterà alcuni degli obiettivi più avanzati della tecnologia 5G (ad esempio elevata flessibilità e compatibilità con cloud nativi);

• End-to-end network slicing, una delle promesse chiave del 5G;

• Architetture “5G overlay”, che consentono di distribuire il 5G con un impatto molto limitato sulla rete sottostante 2G / 3G / 4G.

“La preparazione della distribuzione della rete 5G è cruciale per Orange – ha dichiarato Emmanuel Lugagne Delpon, Vice Presidente Orange Labs Network in Orange-. Siamo lieti di collaborare con ZTE sulla rete core di nuova generazione e l’architettura autonoma 5G al fine di ridurre al minimo l’impatto sulla rete legacy e dimostrare in pieno la promessa del 5G di raggiungere latenze e un network slicing molto bassi per i nostri clienti in Europa, Medio Oriente e Africa”.

“Siamo felici di annunciare questa partnership con Orange su una così importante innovazione come il 5G –ha affermato XU Hui Jun, CTO del Gruppo ZTE. Si tratta di una grande opportunità per ZTE di dimostrare la sua leadership nelle tecnologie 5G, in particolare per quanto riguarda l’architettura autonoma 5G. ZTE dimostrerà la sua capacità e supporterà la distribuzione di reti commerciali 5G ad alta velocità”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet