Black friday, Yoox punta al cyber week end

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A (MTA: YNAP), leader globale nel luxury fashion e-commerce, si sta preparando per i quattro giorni del Cyber Weekend e i clienti, entusiasti per l’approssimarsi delle Festività , sono sempre più attratti dai siti del Gruppo grazie all’offerta senza precedenti di brand luxury, alle proposte uniche di regali oltre che all’eccellente servizio.

Uno dei tratti distintivi delle vendite sarà la crescente tendenza all’acquisto di regali per se stessi in particolare nella categoria hard luxury e party wear. Si prevede, inoltre, che la clientela femminile di YNAP si focalizzerà sui diamanti, e su gioielli vistosi impreziositi da cristalli, calzature “mule” decorate e tacchi bassi a spillo, mentre la clientela maschile si concentrerà sugli accessori, sugli orologi di lusso e sui portafogli. NET-A-PORTER ha aggiunto di recente alla sua offerta i brand Chopard, Boucheron e Piaget mentre MR PORTER si è recentemente arricchito di esclusivi marchi di orologeria come Tag Heuer, Jaeger-LeCoultre e Panerai, con prezzi che arrivano fino a 105.000 euro.

L’offerta di NET-A-PORTER per la stagione invernale 2017 include la selezione “Fantasy Gifts”, che comprende la possibilità di accedere a “Shoe of the Week” e “Handbag of the Month” e la formula “It Girl Wardrobe”, un’opportunità unica per ottenere una consulenza dedicata e personalizzata da Lisa Aiken, celebre Retail Fashion Director di NET-A-PORTER, per creare un guardaroba da sogno.

MR PORTER offrirà una selezione esclusiva di regali di lusso, che includono una scelta senza precedenti di orologi, articoli per la casa e abbigliamento maschile.

YOOX con un’offerta unica di moda e design, propone una selezione esclusiva di design, mobili e articoli per la casa dei designer più richiesti a livello mondiale, inclusi Fornasetti, Established&Sons, Richard Ginori e Cassina.

L’innovativa campagna di marketing lanciata da YOOX, in partnership esclusiva con Google sul canale YouTube, prevede offerte flash da 15 secondi, personalizzate per ogni cliente, per potersi assicurare articoli unici dei più prestigiosi designer al mondo. Il cliente, infatti, non avrà nessun’altra occasione di acquistare quel prodotto se non in quell’istante.

THE OUTNET ospiterà eventi in numerosi paesi inclusi Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania, Medio Oriente, Hong Kong, Singapore e Australia proponendo una curata selezione di regali e offrendo consigli di stile per le feste.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet