Yoox Net-a-Porter per tre volte Top Employers Italia

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A., il leader globale nel luxury fashion e-commerce, ottiene per il terzo anno consecutivo la certificazione Top Employers Italia, il prestigioso riconoscimento che attesta gli standard qualitativi delle principali aziende italiane in termini di risorse umane. Con i suoi oltre 4.000 dipendenti e 8 uffici in tutto il mondo, YNAP si distingue, infatti per un’attenta valorizzazione e crescita dei propri talenti.

Anche per questa edizione, la ricerca svolta dal Top Employers Institute si è focalizzata sull’analisi delle condizioni di lavoro, secondo specifici e rigorosi criteri di valutazione tra i quali l’attuazione di politiche di gestione delle risorse umane, la cultura aziendale, i benefit a disposizione, le iniziative verso i propri dipendenti, e le opportunità di sviluppo e di carriera. Dopo la validazione dei risultati e un’audit esterna, per garantire imparzialità e validità, i punteggi di performance vengono valutati secondo uno standard internazionale.

“L’aver ottenuto la certificazione Top Employers Italia per il terzo anno consecutivo ci rende molto orgogliosi ed è un ulteriore incentivo per continuare a investire in progetti e iniziative che favoriscano la crescita e il benessere del nostro dream team. Coltivare ed attrarre i migliori talenti di tutto il mondo, linfa vitale di YNAP, è per noi fondamentale per continuare ad essere sempre pionieri e leader nel luxury fashion e-commerce”, commenta Deborah Lee, Chief People Officer di YOOX NET-A-PORTER GROUP