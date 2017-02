Yoox Net-A-Porter cresce ancora

Il Consiglio di Amministrazione di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (MTA: YNAP), il leader globale nel luxury fashion e-commerce, riunitosi in data odierna, ha esaminato i ricavi netti consolidati preliminari e le principali metriche di business di YOOX NET-A-PORTER GROUP relativi all’esercizio al 31 dicembre 2016, raffrontati con i medesimi dati finanziari4 pro-forma relativi all’anno precedente.

Si precisa che i risultati annuali saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione l’1 marzo 2017.

Nel 2016, la media mensile di visitatori unici degli online store di YOOX NET-A-PORTER GROUP è salita a 28,8 milioni rispetto a 26,7 milioni nel 2015. Il numero di ordini è altresì cresciuto raggiungendo 8,4 milioni, in aumento del 18,2% rispetto all’anno precedente, con un Average Order Value (AOV), IVA esclusa, che si è attestato a 334 Euro, rispetto a 352 Euro nel 2015, principalmente per effetto di un andamento sfavorevole dei tassi di cambio.

In crescita anche il numero di clienti attivi pari a 2,9 milioni al 31 dicembre 2016, rispetto a 2,5 milioni al 31 dicembre 2015.

Nel quarto trimestre del 2016, YOOX NET-A-PORTER GROUP ha conseguito ricavi netti consolidati, al netto dei resi sulle vendite e degli sconti concessi ai clienti, pari a 538,2 milioni di Euro, con una crescita organica del 19,2%, in accelerazione rispetto ai primi nove mesi dell’anno.

Il risultato raggiunto nel quarto trimestre si è tradotto in ricavi netti pari a 1.870,7 milioni di Euro nell’esercizio 2016, in aumento del 17,7% su base organica (+12,4% reported) rispetto a ricavi netti pro-forma pari a 1.665,0 milioni di Euro nel 2015.

Nel quarto trimestre del 2016, la linea di business Multimarca In-Season, che include NET-A-PORTER e MR PORTER, ha registrato ricavi netti consolidati pari a 263,4 milioni di Euro, con una crescita organica11 del 17,6%, in accelerazione rispetto ai primi nove mesi dell’anno. Questa performance è il risultato di un portafoglio di marchi

sempre più esclusivo dei brand più ambiti e prestigiosi al mondo, oltre che di iniziative di marketing volte alla base clienti più alto spendenti lanciate con successo nell’ultimo trimestre.

Includendo THECORNER e SHOESCRIBE – che non hanno contribuito ai risultati del quarto trimestre a seguito della loro chiusura il 31 agosto 2016 – questa linea di business ha registrato un aumento del 11,6% a tassi di cambio costanti (+5,7% reported), rispetto a 249,3 milioni di Euro nell’ultimo trimestre del 2015.

Il risultato del quarto trimestre ha contribuito a conseguire ricavi netti pari a 968,6 milioni di Euro nell’esercizio 2016, in aumento del 16,0% su base organica. Includendo le performance di THECORNER e SHOESCRIBE – che hanno rappresentato l’1,1% dei ricavi netti del Gruppo nel 2016 – questa linea di business ha registrato una

crescita del 13,0% a tassi di cambio costanti (+8,4% reported), rispetto a ricavi netti pro-forma pari a 893,3 milioni di Euro nel 2015.

Nel 2016, NET-A-PORTER e MR PORTER hanno dato il via a numerose partnership senza precedenti con alcuni tra i principali brand del lusso a livello globale, rafforzando così il proprio posizionamento come principali destinazioni online rispettivamente per la moda di lusso femminile e per lo stile maschile. In particolare, entrambi

gli online store In-season hanno visto il lancio di PRADA, nonché di IWC Schaffhausen, un traguardo significativo per la nuova categoria dell’alta orologeria e gioielleria del Gruppo.

Nel corso dell’anno, anche Tiffany & Co. e Moncler hanno debuttato su NET-A-PORTER, mentre Ermenegildo Zegna e Giorgio Armani sono stati aggiunti su MR PORTER. Sono state altresì introdotte numerose capsule collection esclusive, tra cui GUCCI for NET-A-PORTER e Moncler

Gamme Bleu; più recentemente, a novembre 2016, NET-A-PORTER ha lanciato una collezione di abiti esclusivi per i clienti del Medio Oriente, creati da alcuni dei principali designer quali Alexander McQueen e Dolce & Gabbana.

Nel 2016 MR PORTER ha arricchito ulteriormente la propria offerta di contenuti editoriali con l’introduzione di The Daily, che offre ogni giorno consigli originali di stile e aggiornamenti sulle ultime tendenze, oltre a una nuova versione di The Style Council, che propone suggerimenti sul lifestyle di lusso e ispirazioni dagli influencer più prestigiosi. Infine, con l’introduzione della nuova App per Apple TV, MR PORTER ha conseguito un altro primato nel mondo dei contenuti e dell’e-commerce di lusso, permettendo ai clienti di acquistare direttamente dai video

di MR PORTER.

Infine, nel dicembre 2016 NET-A-PORTER and MR PORTER hanno vinto il premio “Luxury Retailer of the Year 2016” di Luxury Daily per il loro ineguagliabile portafoglio di marchi, la migliore esperienza clienti e l’eccellenza nei contenuti.

Complessivamente, al 31 dicembre 2016, la linea di business Multimarca In-Season rappresentava il 51,8% dei ricavi netti consolidati del Gruppo.

In linea con la strategia del Gruppo di gestione dinamica del proprio portafoglio orientata alla profittabilità, non sono stati rinnovati accordi monomarca che avevano contribuito nell’esercizio 2016 complessivamente per 0,8% dei ricavi netti di YOOX NET-A-PORTER GROUP.

Il Regno Unito ha chiuso il quarto trimestre del 2016 con ricavi netti pari a 78,2 milioni di Euro, in aumento del 16,6% a tassi di cambio costanti (-1,7% reported, penalizzati dal deprezzamento del tasso di cambio Euro / Sterlina), in accelerazione rispetto ai primi nove mesi dell’anno grazie a un aumento rilevante degli acquisti da parte della base clienti più alto spendenti. Questo miglioramento nell’ultimo trimestre, dopo un secondo e terzo trimestre che hanno risentito della Brexit, si è tradotto in una crescita del Regno Unito nel 2016 del 15,3% a tassi di cambio costanti (+2,3% reported).

Il Nord America, primo mercato del Gruppo, ha conseguito ricavi netti pari a 172,9 milioni di Euro nel quarto trimestre, con una crescita organica del 18,7% (+14,5% reported), registrando un’accelerazione rispetto ai primi nove mesi dell’anno (+15,5% su base organica) trainata dalle ottime performance delle linee di business In-Season

e Online Flagship Stores. Nel 2016, i ricavi netti del Nord America sono stati pari a 573,9 milioni di Euro, in crescita del 16,3% su base organica (+14,1% reported) rispetto a 503,1 milioni di Euro nel 2015.

L’Italia ha registrato ricavi netti nel quarto trimestre a 37,4 milioni di Euro, in progresso del 4,8% a tassi di cambio costanti (+4,5% reported). Tale performance è attribuibile a un confronto sfidante (+23,1% nel quarto trimestre del 2015) nonché a una minore propensione all’acquisto, verosimilmente attribuibile all’incertezza politica. Nel 2016, i ricavi netti sono cresciuti a 124,8 milioni di Euro, in progresso del 12,6% a tassi di cambio costanti (+12,5%

reported).

Nel quarto trimestre, i ricavi netti in Europa (esclusi Italia e Regno Unito) sono stati pari a 134,4 milioni di Euro, in crescita del 11,0% a tassi di cambio costanti (+10,2% reported), in miglioramento rispetto al trimestre precedente. Questo risultato riflette la forte crescita conseguita in Russia e una performance più debole in Francia e Germania. Nel 2016, i ricavi netti conseguiti in Europa sono stati pari a 488,1 milioni di Euro, in aumento del 13,2% a tassi di

cambio costanti (+11,1% reported).

L’area Asia Pacifico ha conseguito una forte crescita, con ricavi netti del quarto trimestre a 88,1 milioni di Euro, in aumento del 36,0% a tassi di cambio costanti (+32,4% reported), confermando l’andamento positivo già registrato nei mesi precedenti, trainata principalmente da Cina, Hong Kong e Giappone. I ricavi netti del 2016 sono stati pari

a 302,3 milioni di Euro, in crescita del 27,1% a tassi di cambio costanti (+24,8% reported).

Infine, l’aggregato Altri Paesi e Ricavi non legati ad area geografica ha registrato nel quarto trimestre del 2016 ricavi netti pari a 27,2 milioni di Euro, in aumento del 10,2% a tassi di cambio costanti (-4,3% reported). Tale risultato riflette una crescita eccellente del Medio Oriente e minori ricavi non legati ad area geografica. La

performance dell’ultimo trimestre si è tradotta in ricavi netti pari a 111,7 milioni di Euro nel 2016, in crescita del 16,5% a tassi di cambio costanti (+6,0% reported).

A novembre 2016 YOOX NET-A-PORTER GROUP e Symphony, società controllata da Alabbar, hanno siglato un accordo di joint venture per dare vita al leader indiscusso nel luxury e-commerce in Medio Oriente.

La joint venture, controllata al 60% da YOOX NET-A-PORTER GROUP, opererà nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (“GCC”) e gestirà tutti gli online store multimarca del Gruppo nell’area oltre che, in accordo con i brand, alcuni selezionati tra gli attuali e futuri Online Flagship Stores con un significativo potenziale

in Medio Oriente.