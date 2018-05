Yoox Net a Porter group nomina nuovo managing director

In questa nuova posizione, Emma Mortimer sarà responsabile dei team buying, merchandising, vendite, marketing e creatività di THE OUTNET e riporterà direttamente ad Alessandra Rossi, President Off-Season di YOOX NET-A-PORTER GROUP. Emma vanta una consolidata esperienza nell’e-commerce di lusso. Ha precedentemente collaborato, in qualità di consulente, per Matchesfashion.com, ha contribuito al lancio di The Modist ed è stata fashion specialist per il Ministero per il Commercio Internazionale Britannico. Tra il 2009 e il 2015 ha lavorato per NET-A-PORTER GROUP dove ha anche ricoperto il ruolo di Global Director degli Studi di Produzione e Customer Care e ha diretto ad interim THE OUTNET. “Sono entusiasta che Emma sia tornata a THE OUTNET per ricoprire questo nuovo ruolo strategico. Le sue approfondite competenze nell’e-commerce di lusso e la sua conoscenza della customer experience, fanno di lei il candidato ideale per guidare la crescita internazionale di THE OUTNET, grazie alla nostra nuova piattaforma tecno-logistica.” ha commentato Alessandra Rossi, President Off-Season di YOOX NET-A-PORTER GROUP THE OUTNET dispone di un’eccezionale selezione moda delle stagioni precedenti che comprende oltre 350 marchi, oltre a collaborazioni esclusive con brand di alto profilo e al proprio brand, Iris & Ink.

