Yoox, nel primo trimestre ricavi netti a +19,1%

Pubblicati i risultati per il primo trimestre al 31 marzo 2017 di Yoox, che registra una crescita organica DEI RICAVI NETTI A +19,1%, TRAINATA DALL’OTTIMA PERFORMANCE DELL’IN-SEASON. Ricavi netti del primo trimestre a 515 milioni di Euro, +19,1% su base organica (+15,4% reported) rispetto ai ricavi netti pari a 446 milioni di Euro del primo trimestre del 2016. Solida performance organica di tutte le linee di business: ricavi netti Multimarca In-Season in accelerazione al 20,0%, ricavi netti Multimarca Off-Season in crescita del 16,2%, Online Flagship Stores a valore retail (GMV) in aumento del 28,0%. Crescita positiva in tutti i principali mercati; Nord America e area Asia Pacifico le regioni a maggior crescita; l’Italia torna a crescere a doppia cifra. 200 milioni di visite, rispetto a 178 milioni del primo trimestre del 2016, 2,2 milioni di ordini, rispetto a 2,0 milioni del primo trimestre del 2016, 343 Euro l’AOV (Average Order Value), rispetto a 324 Euro del primo trimestre del 2016, 3,0 milioni di clienti attivi, rispetto a 2,5 milioni del primo trimestre del 2016, YNAP e VALENTINO, partner per il lancio di un nuovo modello di business omni-channel – NEXT ERA.

“Il primo trimestre registra una forte crescita dei ricavi che, insieme ad una serie di iniziative strategiche, ci posiziona nella giusta direzione per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di breve-medio termine. In particolare, YOOX NET-A-PORTER ha presentato il modello di business NEXT ERA che permetterà ai marchi di lusso di abbracciare la rivoluzione dell’online retail, sfruttando l’innovativa tecnologia omni-channel di YNAP e le sue competenze. NEXT ERA debutterà con VALENTINO e garantirà ai clienti e ai brand partner un’esperienza di altissimo livello. Grazie a numerosi lanci esclusivi, capsule collection e campagne innovative, tra cui Alaïa, Cartier, Gucci e Tiffany, YNAP è orgoglioso di rafforzare ulteriormente la propria posizione di partner leader nell’online retail per i più prestigiosi brand del luxury fashion e della gioielleria e orologeria”, ha commentato Federico Marchetti, Chief Executive Officer di YOOX NET-A-PORTER GROUP.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet