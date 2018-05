Ynap, Shaeffer nuovo global Chief operating officer

YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP), il leader globale nel luxury fashion e-commerce, annuncia la nomina di Olivier Shaeffer come Global Chief Operating Officer del Gruppo.

A partire dal 21 maggio, Olivier guiderà tutte le attività di Tecnologia e Logistica su scala globale e riporterà direttamente a Federico Marchetti, Amministratore Delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP.

Olivier ha precedentemente ricoperto la carica di Global COO per Sephora, dove ha trascorso sedici anni della sua carriera. Olivier ha gestito in maniera determinante l’espansione dell’omni-channel per il leader nel retail della profumeria e del beauty.

Federico Marchetti, Fondatore e Amministratore Delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP, ha dichiarato: “Sono davvero contento di dare il benvenuto a Olivier nel nostro team. Vogliamo accelerare gli ambiziosi piani di crescita di YNAP a livello globale. Per questo abbiamo chiesto ad Olivier di unirsi a noi in qualità di Global COO. La sua rilevante esperienza decennale risponde perfettamente ai nostri bisogni. Olivier sarà un elemento chiave per accompagnarci verso la prossima fase della nostra crescita”.

