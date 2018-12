Yeppon acquisisce Papername.com

Nuova acquisizione per Yeppon.it. Dopo Coffee Guru, rilevata nella prima metà del 2018, l’azienda di Nova Milanese amplia la propria offerta grazie all’accordo con papername.com, realtà milanese specializzata nella realizzazione di carta da regalo personalizzata. I termini prevedono la cessione da parte di papername.com del 30% delle quote. La startup innovativa fondata da Andrea Vitrotti e Paula Torrell Rojas si distingue per la qualità pregiata della carta e la tecnologia di stampa, che utilizza inchiostri a base d’acqua. Ma soprattutto per la possibilità di poter realizzare e acquistare, direttamente online, anche un singolo foglio. Al momento gli utenti di Yeppon.it possono acquistare una Gift Card utilizzabile sul sito di papername.com ma nel 2019 il servizio verrà implementato direttamente sull’e-commerce italiano. E qui, in fase d’acquisto, gli acquirenti potranno personalizzare direttamente la carta a proprio piacimento. Gli utenti di Yeppon.it potranno quindi regalarsi o regalare i prodotti presenti sulla piattaforma optando per una confezione personalizzata che è possibile definire grazie alla scelta di diversi template:

SOLO TESTO, adatto a chi preferisce “dirlo con le parole”. Si sceglie il colore di sfondo, poi messaggio e firma e per concludere, il carattere preferito. È possibile poi provare la combinazione dei colori più adatta e posizionarlo come meglio si desidera;

TESTO E LOGO, pensato per le aziende che vogliono personalizzare la carta da regalo anche con il loro logo ma non hanno bisogno di grandi quantità;

SOLO IMMAGINI, in questo caso, l’emozione è data dalle 9 immagini che si decidono di caricare nella sequenza.

Yeppon.it dunque, continua a coccolare i suoi fedelissimi e al tempo stesso consolidare il suo posizionamento “made in Italy”, prestando molta attenzione alle realtà lombarde. Tutto il personale è italiano e nessun servizio è stato delocalizzato. Oltre ai sedici dipendenti interni, ha un Customer Care con sede a Meda (MB), a testimonianza di un forte legame con il territorio che rappresenta la vera spinta propulsiva verso uno standard qualitativo sempre più alto. Yeppon.it è nata nel 2011 ed è cresciuta ogni anno in maniera sensibile. Oggi sull’e-commerce made in Italy sono disponibili oltre 350.000 prodotti che coprono tutti i settori ad eccezione del food. In particolare, oltre all’elettronica, gli asset particolarmente in crescita sono beauty, ricambi moto e nautica. Danilo Longo, uno dei founder di Yeppon.it, racconta l’acquisizione di papername.com: “siamo molto contenti perché chi ci sceglie può contare su un elemento assoluto di novità. Oggi c’è sempre maggiore attenzione per i dettagli da parte dei consumatori e confidiamo nell’apprezzamento dei nostri utenti a cui stiamo garantendo un servizio sempre più personalizzato”. Andrea Vitrotti, fondatore di papername.com, esalta il valore di questo accordo: “Con Yeppon condividiamo i valori dell’italianità, il cui know how è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Gli utenti avranno modo di vivere un’esperienza d’acquisto ancor più personalizzata”.

