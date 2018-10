Wp vende Woolrich, entra fondo L-Gam per crescere

WP Lavori in Corso ha ceduto la sua partecipazione in Woolrich international. Il noto marchio

americano dell’outdoor, comperato dagli italiani nel 2016, va al Fondo lussemburghese L-Gam, che ne ha acquisito una quota di maggioranza, mentre restano i giapponesi di Goldwin, che

aumentano la loro partecipazione. L’acquisizione “velocizzerà il piano industriale e il progetto di globalizzazione”. Woolrich International ha chiuso il 2017 con 180 milioni di euro di fatturato. Per il ceo Paolo Corinaldesi è “la partnership con L-Gam sarà allo stesso tempo nel segno della continuità di sede e di management, ma con una forte spinta sull’accelerazione del business, con investimenti in Europa, Nord America, Giappone e Asia, grazie alla partnership strategica con il gruppo giapponese Goldwin. Il nostro traguardo rimane l’ingresso in Borsa entro 5 anni”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet