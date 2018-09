Workshop su 13 strutture sanitarie ed il loro impatto sociale

13 ospedali privati con oltre 1400 posti letto, capaci di generare occupazione ( 2600

posti di lavoro), di assistere oltre 40000 pazienti in regime

di ricovero ogni anno con un valore della produzione che si attesta attorno ai 200

milioni di euro. Sono questi i principali numeri del 7°BILANCIO SOCIALE AIOP

delle strutture sanitarie dell’area metropolitana bolognese che sarà presentato

mercoledì 19 settembre, alle ore 10, nella sede di Confindustria Emilia.

Per il settimo anno consecutivo AIOP Bologna presenta alla cittadinanza il Bilancio

Sociale Aggregato. Oggetto dello studio e della riflessione, aperta e condivisa con

gli operatori sanitari e le istituzioni locali, sono 13 ospedali privati con le loro

performance e il loro impatto sociale, economico, ambientale.

Al workshop interverranno: Alberto Vacchi presidente di Confindustria Emilia Area

Centro, Averardo Orta Presidente AIOP Provincia Bologna e Vice-Presidente

Regione Emilia-Romagna, Chiara Gibertoni Direttore Generale Azienda USL di

Bologna, Giuliano Barigazzi Assessore alla Sanità e al Welfare del Comune di

Bologna e Presidente della CTSS, Carlo Luison Sustainable Innovation Leader

BDO Italia Spa. Modera i lavori Valerio Baroncini Caporedattore Cronaca Il Resto

del Carlino.

“ Questa settima edizione – dichiara il presidente Aiop Bologna Dott. Orta –

evidenzia il tema della continuità: continuità nei rapporti, nell’impegno per il

miglioramento e nel confronto trasparente. Questa esperienza costituisce un esempio

di integrazione e virtuosa collaborazione che intendiamo proseguire nei prossimi

anni con rinnovato zelo”.

A conferma dell’alta qualità delle prestazioni erogate a Bologna, l’attrattività delle

strutture sanitarie private ha generato una consistente mobilità attiva con il 42% di

pazienti che proviene da fuori Regione (dato 2015). Dal fatturato al numero dei posti

letto, dalla formazione del personale al rapporto con i fornitori locali, i 13 ospedali

AIOP producono “ricchezza” e benessere per il territorio e i suoi cittadini:

 Attività produttiva: 208.802 milioni di euro (+ 1,9% rispetto al 2016) è il

valore della produzione generata dalle 13 strutture e distribuita per remunerare

importanti categorie di stakeholder, quali le risorse umane (73,4%), la pubblica

amministrazione (11,3%), il sistema impresa (9,5%), i soci – azionisti (4,7%),

le banche e gli istituti di credito (0,5%).

 Posti letto autorizzati 1425 di cui accreditati con il SSN 1146 per un totale di

giornate di degenza – accreditate e non accreditate – pari a 307.975 al 2017

contro 290.097 al 2015.

 Dipendenti e professionisti della sanità : al 31 dicembre 2017 il comparto

sanitario privato della provincia di Bologna impiegava 2.525 persone. L’ 82%

dei dipendenti è assunto con un contratto a tempo indeterminato. Anche nel

2017 si conferma la maggioranza di presenza femminile tra il personale ( 51%

del totale ). La presenza degli stranieri ammonta al 16% sul totale dei

dipendenti.

 Rapporto con i fornitori : 46, 4 milioni di euro sono destinati a ditte fornitrici

con sede in Emilia Romagna, accrescendo così l’indotto regionale. La maggior

parte di queste risorse sono impiegate per l’acquisto di beni e servizi sanitari

(diagnostica, consulenza).

 Gettito fiscale: 16 milioni di euro (+ 8% rispetto al 2016) il dato rappresenta

la somma di tasse e imposte versate agli enti locali a vario titolo.

Lo Studio è coordinato da BDO Italia – Sustainable Innovation . La sfida per AIOP

Bologna è continuare a migliorarsi puntando su nuovi investimenti in ricerca,

formazione e innovazione.

Le 13 strutture AIOP Bologna oggetto del 7° Bilancio Sociale:

Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo, Ospedale Privato Accreditato Prof. Nobili,

Clinica Privata Villalba Bologna, Ospedale Privato Accreditato Ai Colli, Ospedali

Riuniti accreditati Nigrisoli e Villa Regina, Ospedale Privato Accreditato Villa

Bellombra, Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara, Ospedale Privato Accreditato

Villa Erbosa, Ospedale Privato Accreditato Villa Laura, Ospedale Privato Accreditato

Santa Viola, Ospedale Privato Accreditato Villa Baruzziana, Ospedale Privato

Accreditato Villa Torri.

Il workshop è accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina).

La partecipazione al Workshop è gratuita fino a esaurimento posti

Informazioni e iscrizioni

