Wellness Holding cede 8% per 110,4 mln, ha il 52%

Wellness Holding ha “completato con successo la cessione di complessive 16.000.000 azioni ordinarie, pari all’8% del capitale sociale, ad un prezzo per azione pari ad 6,90 euro e per un controvalore complessivo di 110.400.000 euro”. Con l’operazione, annunciata ieri, l’holding di Nerio Alessandri “ha inteso – spiega con una nota – da un lato, soddisfare l’auspicio manifestato dagli investitori per un aumento del flottante e della liquidità del titolo Technogym, dall’altro lato, reperire risorse finanziarie per perseguire nuove possibili opportunità di investimento, pur mantenendo il ruolo di azionista di controllo della Technogym”. Wellness Holding è così scesa al 52,0% nel capitale di Technogym.

