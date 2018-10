Welfare, accordo tra Ciba Brokers e Day Gruppo Up

Siglato un accordo strategico tra Ciba Brokers (società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna), e Day Gruppo UP, che fornisce servizi di benessere alle aziende, per il servizio di welfare aziendale tramite piattaforma DayWelfare. Con questa intesa Ciba Brokers offre alla clientela un nuovo e importante servizio in grado di rispondere alle diverse esigenze e aspettative di imprese e lavoratori, garantendo la possibilità di bilanciare in modo equilibrato il lavoro e la vita privata. L’accordo con Ciba Brokers consente a Day Gruppo UP di offrire servizi di conciliazione tra vita privata e lavoro a tutti i clienti, in particolare con un servizio completo e all’avanguardia come DayWelfare.

