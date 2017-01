Vueling, al Marconi passeggero numero 500mila

Vueling ha trasportato ieri il suo passeggero numero 500.000 presso l’Aeroporto G. Marconi di Bologna dall’inizio delle sue operazioni iniziate a marzo 2013. La fortunata passeggera, in partenza dall’aeroporto emiliano e diretta ad Ibiza grazie a un volo in connessione presso l’aeroporto El Prat di Barcellona, principale hub della compagnia aerea, è stata premiata con due biglietti omaggio per viaggiare nuovamente con Vueling. Vueling offre ai passeggeri in partenza da Bologna un collegamento quotidiano verso Barcellona, attivo per tutta la stagione invernale e la stagione estiva 2017. In particolare, per la prossima estate, Vueling metterà a diposizione dei passeggeri bolognesi un totale di 80.600 posti disponibili con prezzi a partire da € 34,99.

“Siamo molto contenti – ha commentato Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna – dell’andamento del volo di Vueling per Barcellona. Nel 2016 ha superato i 100.000 passeggeri annui, con un incremento dell’8% rispetto all’anno passato. Ottima anche la performance delle prosecuzioni: circa il 9% dei passeggeri diretti all’aeroporto El Prat prosegue poi verso altre destinazioni del Network di Vueling. Del resto, molte destinazioni iberiche sono ottimamente e convenientemente raggiungibili via Barcellona. Siamo quindi molto soddisfatti della collaborazione con Vueling e continuiamo a lavorare insieme, al fine di incrementare in futuro il numero delle rotte che il vettore opera da Bologna”.

