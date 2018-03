Volano le vendite di Zampone e Cotechino Modena Igg

Anno eccezionale per lo Zampone e il Cotechino Modena Igp, che nel 2017 hanno registrato vendite in aumento di quasi il 9% rispetto all’anno precedente, per un totale di 3,5 milioni di Kg prodotti, con un volume d’affari di 28 milioni di euro. Lo fa sapere il Consorzio delle due

specialità modenesi, nel precisare sono stati venduti 2.227.304 Kg di Cotechino Modena Igp, facendo registrare +7,9% rispetto al 2016 e 1.279.390 kg di Zampone Modena Igp per +9,8%. “Abbiamo venduto quasi 2,3 milioni Kg di Cotechini e 1,3 milione Kg di Zamponi Modena Igp, con una produzione che ha coperto il 70% dell’intero mercato”, ha annunciato, con

soddisfazione, il presidente del Consorzio Paolo Ferrari, nel ricordare il restyling del marchio del Consorzio avvenuto lo scorso anno, che si è ispirato al territorio di origine dei due

prodotti. Oltre al nuovo logo, il Consorzio ha investito anche sul prodotto, dimostrando di avere sempre più attenzione verso il consumatore finale e alle sue esigenze in fatto di alimentazione.

“Da gennaio 2017 – ha concluso Ferrari – abbiamo un prodotto senza glutammato aggiunto, senza derivati del latte e solo con aromi naturali che evidentemente, anche alla luce degli ultimi

dati, ha riscontrato il gradimento dei nostri consumatori”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet