Visco, ancora “anni difficili”

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco a Bologna ha presentato all’Opificio Golinelli il suo libro dal titolo “Anni difficili” edito da Il Mulino. Un’analisi della situazione economica del nostro paese nell’ultimo decennio. Sullo sfondo gli attacchi dei vicepremier Di Maio e Salvini a Bankitalia dopo il taglio delle stime di crescita del Pil. Stime fin troppo ottimistiche dice l’ex premier Prodi a margine dell’incontro.

Nel giorno in cui il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita del nostro Paese allo 0,6 per cento per l’anno in corso, confermando la revisione al ribasso di 4 decimali del Prodotto Interno Lordo fatta dalla Banca d’Italia e criticata aspramente dai vicepremier Di Maio e Salvini, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha presentato il suo libro “Anni Difficili” all’Opificio Golinelli di Bologna. Una presentazione aperta dall’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi e dal presidente Unindustria Reggio Emilia ed ex numero uno di Federmeccanica Fabio Storchi. Sul fronte delle stime di crescita, Prodi sottolinea che le previsioni di Bankitalia e Fmi sono ottimistiche

.

Il governatore di Bankitalia Visco nel libro ripercorre il decennio che ha fatto seguito alla crisi finanziaria del 2008 cogliendo l’Italia impreparata ad assorbire il colpo e mette nero su bianco le nuove sfide per l’economia. Nuove tecnologie, globalizzazione dei mercati e integrazione sono i tre pilastri da agganciare, puntando sull’innovazione e investendo su capitale umano e conoscenza. Visco cita Socrate “c’è solo un bene al mondo, la conoscenza, un solo male, l’ignoranza”.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet