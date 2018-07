Vinyloop, annunciata trattativa per la vendita

Il controllo di Vinyloop di Ferrara potrebbe passare di mano: è in corso una trattativa per la cessione dell’azienda chimica ad un’altra proprietà. La vendita potrebbe chiudersi entro la metà di settembre, prima della conclusione della procedura di licenziamento dei lavoratori.

L’annuncio è arrivato questa mattina a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, nel corso del tavolo di salvaguardia occupazionale per l’azienda insediata nell’area industriale ex Solvay di via Marconi a Ferrara, specializzata nel riciclo degli scarti di Pvc. All’incontro, convocato dall’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, sono interventi, oltre la Regione, i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, l’azienda rappresentata dal liquidatore, Davide Rizzo, e l’assessore alle Attività produttive del Comune di Ferrara, Caterina Ferri.

