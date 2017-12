Per il vino di Cevico fatturato a 147 milioni

Si è chiusa con un fatturato consolidato di 147 milioni di euro, un utile di 820.000 euro, esportazioni pari a 33,4 milioni di euro e un patrimonio netto pari a 69,1 milioni di euro, la gestione 2016-2017 per Cevico, produttrice di vino emiliano-romagnola. Il gruppo, spiega una nota, ha superato i 70.000.000 di litri imbottigliati nel 2017 e associa oltre 5.000 viticoltori: il tutto per un ‘grande vigneto’ di 7.000 ettari, con 1,4 milioni di quintali di uva lavorata. Il Gruppo Cevico opera su due stabilimenti di confezionamento, a Lugo e Forli con un terzo a Reggio Emilia gestito in partnership dalla società Medici Ermete & Figli. La capacità di stoccaggio è di oltre 750.000 ettolitri, mentre le associate ‘Le Romagnole’ e ‘Cantina dei Colli Romagnoli’ operano su 18 cantine di vinificazione presenti in tutto l’asse romagnolo. L’assemblea di Cevico ha nominato un nuovo presidente, il 49enne Marco Nannetti, che riceve il testimone da Ruenza Santandrea, per dodici anni alla guida dell’azienda.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet