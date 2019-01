Villa Cloart, la casa che monitora i terremoti

A differenza delle tradizionali costruzioni in cemento e delle recenti abitazioni in legno, l’edilizia in acciaio prevalentemente diffusa all’estero, in Italia rappresenta ancora una novità per il settore abitativo.

L’edilizia in acciaio offre diversi aspetti positivi: in primis la maggiore resistenza e sicurezza antisismica, nonché la velocità dei tempi di realizzazione e la durabilità nel tempo a fronte di una minima manutenzione.

Esempio perfetto, il progetto di Villa Cloart, realizzato dalla società Idea Building, azienda che da vent’anni opera nel mondo dell’edilizia ponendosi come punto di riferimento sul mercato nazionale e internazionale nella realizzazione di case in acciaio.

I lavori hanno preso il via con lo studio di fattibilità e l’analisi della struttura preesistente in legno che presentava alcuni problemi strutturali; da qui, la valutazione di un materiale alternativo e la conseguente scelta dell’acciaio che da un punto di vista architettonico non presenta limiti e offre un’elevata flessibilità.

Nicola Busca, Co-Founder di Idea Building, ha spiegato che dal punto di vista impiantistico il sistema MyDATEC è stato scelto per garantire la massima efficienza energetica con l’implementazione dell’impianto geotermico con il pozzo canadese.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet