Vicoo-visioni a Fico

Vicoo-visioni cooperative fa tappa a Fico per una tre giorni dell’innovazione cooperativa: torna a Bologna Vicoo il laboratorio di idee per l’innovazione e lo sviluppo delle imprese, comunità e territorio creato da Legacoop Bologna.

Il meeting vedrà la partecipazione delle start up, dei rappresentanti di alcune tra le maggiori cooperative italiane e di Legacoop.

Per l’edizione 2017 Vicoo ha stretto una partnership con Coopfond in occasione della giornata di apertura del Meeting nazionale di coopstartup

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet