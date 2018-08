Vicenza, Vicenzaoro è alle porte con novità

Vicenzaoro September, organizzata da IEG – Italian Exhibition Group in programma presso il

quartiere fieristico di Vicenza dal 22 al 26 settembre 2018 è ormai alle porte. Molte le novità che si annunciano per l’edizione di inizio autunno. Solo per citarne alcune, Visio.Next:Trends, uno degli appuntamenti più attesi, una tavola rotonda di confronto sul futuro del gioiello, in programma sabato 22 settembre. In particolare si affronteranno, con alcuni tra i più autorevoli

protagonisti del settore, le ultime tendenze del mondo del gioiello, sia per il mercato di riferimento sia per il mondo consumer con tutti i trends e le novità. Nell’edizione di settembre grande attesa per “The Design Room”, il concept espositivo dedicato ai designer di gioielleria

collocato all’interno della community Icon che per la prima volta viene presentato anche nell’edizione settembrina della manifestazione. Più in particolare The Design Room è un luogo unico ed esclusivo di sperimentazione e di creatività, dove un’accurata selezione di designer indipendenti da tutto il mondo presenta le proprie creazioni originali ed è lo spazio ideale dove poter conoscere le nuove tendenze di mercato e trovare pezzi esclusivi e ricercati. Sarà un cocktail “esclusivo” quello che darà il via ad un’altra new entry della manifestazione: “The Watch Room”, concept dedicato agli orologi.

