Vendita Mercatone Uno, proroga termini

I Commissari Straordinari di Mercatone Uno, Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari rendono noto che hanno ricevuto specifiche istanze, dai vari partecipanti alla gara in corso, di poter disporre di maggiori tempi rispetto a quanto previsto per poter formulare le loro offerte. Al fine, quindi, di consentire la maggiore partecipazione i Commissari hanno deciso di estendere il termine per la presentazione delle offerte vincolanti dal 17 maggio 2017 al 16 giugno 2017. Di tale decisione hanno provveduto a dare tempestiva notizia al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Comitato di Sorveglianza.

