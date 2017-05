Veicoli inquinanti, eco bonus per sostituzione

C’è ancora un mese di tempo per richiedere gli eco-bonus regionali destinati alle imprese dell’Emilia-Romagna per la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti con nuovi mezzi per il trasporto merci.

Finora sono 59 le domande che saranno finanziate con quasi 150 mila euro di contributi grazie al bando appena chiuso che la Regione ha però già deciso di riaprire, con l’obiettivo di raggiungere altre aziende e sostenere il più ampio rinnovo del parco veicolare per il miglioramento della qualità dell’aria.

I fondi a disposizione, previsti dal Piano regionale per la qualità dell’aria Pair 2020, ammontano complessivamente a 2 milioni di euro.

I nuovi termini per le domande scadranno il prossimo 30 maggio. Intanto, i 59 interventi ammissibili (sulle prime 68 domande totali arrivate) riguardano 15 imprese a Modena (con 37,5 mila euro di finanziamento complessivi), 14 a Bologna (35 mila), 8 a Parma (20 mila), 7 a Forlì-Cesena (17,5 mila), 4 sia a Reggio Emilia sia a Ravenna (10 mila euro in ciascuna provincia), 3 a Ferrara (7.500) e 2 a Piacenza e Rimini (5.000 ciascuna).

In particolare, i fondi della Regione sono destinati all’acquisto di nuovi veicoli commerciali leggeri per il trasporto merci fino a 3,5 tonnellate da parte di micro, piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna imprese con sede legale o operativa in uno dei 30 Comuni regionali soggetti alle limitazioni della circolazione previste dal Pair 2020 o, in alternativa, con sede in Emilia-Romagna e pass di accesso alla zona a traffico limitato in uno dei 30 Comuni citati.

Gli incentivi, con obbligo di rottamazione, possono riguardare la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti “di categoria N1” ad alimentazione diesel fino all’euro 3 con mezzi a minore impatto ambientale euro 6 ad alimentazione mista benzina-gpl, benzina-metano, benzina-elettrico ed elettrici.

Ciascuna azienda potrà ricevere un singolo contributo, in conto capitale, pari a 2.500 euro per la sostituzione di un solo veicolo acquistato nel corso 2017. L’aiuto è concesso ai sensi del regime de minimis previsto dalle norme Ue sugli aiuti pubblici alle imprese (regolamento 1407/2013), cioè può essere dato ad una stessa azienda entro un tetto di 200 mila euro nel triennio.

Le domande dovranno essere presentate online sulla pagina web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it entro le ore 12.00 del 30 maggio 2017. Per accedere alla piattaforma informatica occorre disporre di un account “Federa” che può essere richiesto collegandosi all’indirizzo https://federa.lepida.it.

La graduatoria delle richieste sarà redatta sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande con priorità per le micro o piccole imprese, comprese quelle artigiane. Le aziende in posizione utile avranno tempo fino al 20 giugno 2017 per comunicare l’ordine di acquisto del nuovo veicolo. /BG

In allegato: l’elenco dei 30 Comuni soggetti alle limitazioni della circolazione dei veicoli prevista dal Pair 2020