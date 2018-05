Valsoia, primo trimestre a segno più

Valsoia prosegue il trend positivo con cui si è chiuso il 2017. Nel primo trimestre 2018 i ricavi sono stati pari a 18,4 milioni (+3%), il margine operativo lordo a 2,4 milioni (+12,5%) e un utile netto pari a 1,3 milioni (+13,5%). “L’attività internazionale prosegue il suo andamento più che positivo con una crescita di oltre il 35% rispetto all’anno precedente, grazie all’ampliamento della rete distributiva in Europa e in USA, principalmente per le linee dei gelati. Questa partenza positiva ci fa essere decisamente fiduciosi nel prevedere per l’intero anno un consolidamento della nostra quota di mercato domestico e un incremento sui mercati internazionali” commenta il presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet