Valsoia, approvata distribuzione dividendo 0,33 euro

Approvata dall’assemblea di Valsoia la distribuzione di un dividendo di 0,33 euro per

azione, in linea con quanto distribuito nel 2016. E’ quanto si legge in una nota della società agroalimentare bolognese, quotata a Piazza Affari, la cui assise ha anche approvato il bilancio dell’esercizio 2017 chiuso con ricavi pari a 111,9 milioni di euro in calo del 2,5% rispetto ai 114,7 milioni dell’anno precedente. L’utile netto del gruppo emiliano si è attestato a 6,9 milioni di euro (in calo del 21,% rispetto agli 8,8 milioni del 2016) mentre il margine operativo lordo ha toccato quota 11,8 milioni (-16,3% rispetto ai 14,1 milioni dell’anno precedente). Alla chiusura dell’esercizio 2017, la posizione finanziaria netta è risultata positiva per 15,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 18,5 milioni della chiusura dell’anno precedente, riconducibile all’esborso effettuato nel corso dell’esercizio per l’acquisizione del ramo di azienda ‘Diete.Tic’ pari a 8,8

milioni.

