Valfrutta, nuova collezione per i succhi di frutta in vetro

Il brand storico di Conserve Italia – da sempre attento ai baby consumatori – rinnova la gamma dei succhi in vetro puntando sulla qualità della frutta che assicura alle mamme e ai papà il benessere dei loro figli, senza dimenticare il divertimento per i bambini attraverso una nuova e gioiosa grafica incentrata sulla simpatia della frutta che diventa personaggio e sui 12 diversi tappi twist-off che si possono collezionare. La nuova linea dei succhi e polpe in vetro da 125 ml di Valfrutta propone 5 semplici gusti (Albicocca, Mela, Pera, Pesca, Mirtillo) prodotti con la migliore frutta, sana e genuina, senza coloranti, conservanti e aromi e garantita per qualità da un marchio di grande esperienza. In specifico per Pera, Pesca, Mela e Albicocca la frutta è rigorosamente italiana, come indicato sul cluster della confezione dove ne viene indicata anche la provenienza territoriale di coltivazione. Completa la gamma il Mirtillo, gusto indirizzato ad un target più adulto, prodotto dopo un’attenta selezione della materia prima. Per i bambini la novità divertente è nel look sbarazzino e insolito che ne cattura l’attenzione con la frutta animata che diviene personaggio. Ogni gusto ha infatti il proprio frutto rappresentato sull’etichetta con una grafica simpatica che strizza l’occhio ai baby consumatori. Inoltre i 12 tappi twist-off, vivaci e colorati, comodissimi per richiudere eventualmente la bottiglietta, rappresentano ognuno una diversa caratteristica o stato d’animo, in cui il bambino può riconoscere se stesso o un suo amico, alimentandone così la ricerca, la voglia di collezionarli e l’attività di scambio. Sul cluster delle confezioni da 6×125 ml è poi presente un flash che comunica la nuova collezione, con la call-to-action di collezionare i tappi twist-off. Per Valfrutta la qualità non è certo gioco, ma con scelte opportune è possibile fare divertire i giovanissimi educandoli ad una sana alimentazione e a gustare il sapore denso e ricco della frutta migliore che Valfrutta propone da sempre. I succhi e polpe in vetro da 125 ml di Valfrutta sono disponibili nei punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata. Il prezzo di vendita consigliato è di 1,79 euro per ogni confezione in cluster 6×125 ml.

