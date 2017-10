Unimore, laurea honoris a Kazunori Yamauchi

Kazunori Yamauchi, noto autore di videogiochi giapponese, creatore e produttore della serie Gran Turismo, è il centesimo laureato Honoris Causa dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

La decisione, fatta propria ed approvata del Ministro Valeria Fedeli in data 6 ottobre 2017, viene dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” – DIEF che lo scorso 17 luglio 2017 ha deliberato all’unanimità il provvedimento.

La giornata, aperta dall’ingresso del Corteo Accademico, è stata introdotta dal Magnifico Rettore prof. Angelo O. Andrisano. Poi la lettura della motivazioni da parte del Direttore del DIEF prof. Alessandro Capra e l’esposizione della prolusione con presentazione del laureato, affidata al Presidente dei corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria del Veicolo prof. Francesco Pellicano.

Quindi, il Magnifico Rettore consegnerà il Tocco, il Sigillo dell’Ateneo ed il Diploma di Laurea al nuovo ingegnere, Kazunori Yamauchi, che pronuncerà la sua lectio magistralis.

Kazunori Yamauchi è autore di videogiochi giapponese, creatore e produttore della serie Gran Turismo. È Presidente della Polyphony Digital Inc., Senior Vice President di Sony Interactive Entertainment e Executive Vice President dei World Wide Studios. Dopo aver creato, nel 1994 il suo primo videogioco, Motor Toon Grand Prix, Yamauchi è riuscito a coronare il suo sogno di creare giochi di guida altamente realistici e simulativi. Il successo è arrivato con la serie Gran Turismo grazie alla quale si è imposto come figura importante del mondo videoludico e punto di riferimento nel settore automobilistico a livello mondiale. Ha lavorato a stretto contatto con numerose aziende leader nella produzione automobilistica e sponsorizzato numerose gare in tutto il mondo. Pilota professionista lui stesso, ha partecipato tra l’altro alla 24 ore del Nürburgring.

