UnipolSai approva il bilancio

L’Assemblea degli Azionisti di UnipolSai S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L’Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi 410 milioni di Euro circa (pari ad un pay-out di circa il 71%), nella misura di Euro 0,145 per ciascuna azione ordinaria, in crescita del 16% rispetto al 2016 (quando era stato pari ad Euro 0,125 per azione).

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2018, con data stacco cedola a partire dal 21 maggio 2018 e record date il 22 maggio 2018.

L’assemblea ordinaria ha anche nominato, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri uscenti Signora Cristina De Benetti e Signor Vittorio Giovetti, i cui mandati scadranno contestualmente a quello degli altri Amministratori attualmente in carica in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2018, in conformità a quanto illustrato in proposito nella Relazione degli Amministratori per l’odierna Assemblea.

Nell’occasione, il presidente Cimbri si è detto soddisfato dell’operato svolto da Bper e ha detto che non è un’eresia pensare di aumentare la propria partecipazione nelle banca modenese. Su Carige Cimbri ha invece spiegato che Uniposai ha ceduto l’intera quota mentre ha smentito l’ipotesi di un accorciamento del gruppo. (Uniposai-Unipol).

