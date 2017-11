Unipolsai acquista da Unipol Linear e Unisalute

Con riferimento al progetto di razionalizzazione del comparto assicurativo del Gruppo Unipol – si legge in una nota – di cui notizia del 30 giugno scorso, nonché a quanto rappresentato nel documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – pubblicato in data 7 luglio 2017 – si informa che in data 16 novembre 2017, ottenuto il nulla-osta da parte dell’IVASS, sono state perfezionate le acquisizioni, da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., delle partecipazioni detenute dalla controllante Unipol Gruppo S.p.A. in UniSalute S.p.A. (pari al 98,53% del capitale sociale) e in Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (pari all’intero capitale sociale).

