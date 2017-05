Unipol: utile +4% a 157 milioni, premi in calo

Il gruppo Unipol ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto consolidato di 157

milioni, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre registra una significativa battuta d’arresto la raccolta assicurativa, con premi in calo di oltre 1,5 miliardi (-32,9%), a quota 3,2 miliardi di euro. Il calo della raccolta è imputabile alla contrazione del 56,6% della raccolta nel ramo vita, dove il gruppo ha scelto di limitare la produzione a causa di “un contesto di mercato ancora caratterizzato da tassi di interesse molto contenuti e negativi sul breve termine”. Peggiora lievemente il combined ratio, indicatore della gestione tecnica assicurativo, salito al 95% rispetto al 94,3% del 2016, e l’indice di solvibilità, sceso dal 161% di fine anno al 156% del capitale minimo regolamentare. Il gruppo Unipol “precisa” di possedere “attualmente il 9,9% del capitale” di Bper: “La quota del 5% detenuta a supporto della partnership industriale” con l’istituto modenese “ha natura stabile” mentre la restante partecipazione “rappresenta, al momento, un investimento finanziario”. Lo comunica la banca in una nota, dopo che l’ad

Carlo Cimbri ha anticipato in un’intervista la crescita nel capitale di Bper. UnipolSai ha chiuso il primo trimestre del 2017 con un utile netto consolidato di 147 milioni di euro, in crescita del 4,7% sullo stesso periodo del 2016, e una raccolta diretta assicurativa scesa del 23,9%, a quota 2.833 milioni, a causa della forte frenata nel ramo vita (-46,3%). Lo si legge in una nota.

