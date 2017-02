Unipol: utile 2016 -7,6%, dividendo di 0,18 euro

Il gruppo Unipol ha chiuso il 2016 con un utile di 535 milioni di euro, in calo del 7,6% sul 2015. La raccolta premi è scesa del 10,1% a 14,8 miliardi di euro. Il cda che ha approvato i conti propone all’assemblea un dividendo di 0,18 euro ad azione, in linea con lo scorso esercizio. UnipolSai ha chiuso l’ esercizio 2016 con un utile di 527 milioni di euro, in calo del 28,5% rispetto ai 738 milioni nel 2015. Il 20 febbraio Ubi incorporerà altre 5 ‘banche rete’ (Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca di Valle Camonica, Popolare di Ancona e Banca Carime). La banca in occasione dell’approvazione dei conti, evidenzia ‘una forte riduzione dello stock dei crediti deteriorati’, con un dividendo ‘cash’ di 0,11 euro per azione. Ubi banca chiude il 2016 con una perdita contabile di 830 mln.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet