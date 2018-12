Unioncamere: Pil in crescita

L’Emilia-Romagna si avvia a chiudere il 2018 con un Pil in crescita dell’1,4% – al vertice nazionale – e una disoccupazione al 5,9%. E’ quanto emerge dal Rapporto 2018 sull’economia regionale dell’Emilia-Romagna realizzato in collaborazione tra Unioncamere e Regione con il contributo di Aster ed Ervet e le stime di Prometeia, presentato oggi nella Comunità di San Patrignano, nel Riminese. Nei primi nove mesi dell’anno, viene spiegato, la produzione industriale emiliano-romagnola ha fatto registrare un +2,2% mentre l’export è salito del 5,2% con 20 miliardi di saldo commerciale. Il comparto manifatturiero è arrivato al quindicesimo trimestre di crescita mentre quello turistico è cresciuto di oltre il 4%, con 56 milioni di presenze. Sul fronte del lavoro gli occupati hanno superato quota 2 milioni con un tasso di occupazione vicino al 70% e quello femminile quasi al 63%. In calo del 50% le ore di cassa integrazione nei primi dieci mesi del 2018. Guardando al 2019 ormai alle porte l’Emilia-Romagna è stimata raggiungere un Pil in progresso dell’1,2% e una disoccupazione in calo al 5,7%. “Numeri – viene osservato nel rapporto – in controtendenza rispetto al rallentamento congiunturale registrato a livello nazionale, con alcuni segnali di decelerazione, comunque da non sottovalutare, che si avvertono tra le imprese manifatturiere più piccole e quelle artigiane, mentre fatica ancora il settore del commercio, stretto tra la mancata ripresa della domanda interna e la crescita dell’e-commerce”. A giudizio del presidente della Regione, Stefano Bonaccini “mentre il Paese rallenta, l’Emilia-Romagna non smette di crescere, così come sta facendo ormai da quattro anni: sono numeri che dimostrano la forza del nostro sistema economico e produttivo, fatto di imprese e professionalità straordinarie, così come l’efficacia della scelta che abbiamo fatto come Regione di puntare su ricerca e formazione, innovazione e internazionalizzazione. Ma certo non ci accontentiamo, non vogliamo fermarci né essere fermati”. Mettendo in fila i numeri, ha sottolineato il presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, Alberto Zambianchi, il rapporto “dice che anche nel 2018 l’Emilia-Romagna è motore del Paese. Cresce il Pil, l’occupazione e in Emilia-Romagna si confermano le imprese leader della manifattura italiana nei settori ad alta intensità di tecnologia. Se l’industria è chiamata alla sfida della rivoluzione tecnologica – conclude – il commercio deve trovare forme di convivenza con i giganti delle piattaforme digitali per trasformare potenziali minacce in opportunità”.

