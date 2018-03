Integrazione operativa Unilog-Rla

Dopo alcuni anni di stretta collaborazione, dal 1° marzo 2018 Unilog Group Spa e la romagnola RLA Srl – Rete Logistica Agroindustriale – convergono in un’integrazione operativa per la gestione del trasporto agroalimentare.

Tecnicamente la bolognese Unilog, società di logistica specializzata nel Food, 65 milioni di Euro di fatturato anno, ha ceduto il ramo d’azienda “trasporto ortofrutta“, 6,5 milioni di fatturato anno, ad RLA, società specializzata nella logistica agroalimentare. Contemporaneamente, al fine di dare nuovo vigore e slancio al progetto, la stessa Unilog è entrata nel capitale sociale di RLA esprimendo come proprio Consigliere nel Consiglio di Amministrazione di RLA, Claudio Leoni già Direttore Generale di Unilog Group Spa.

Unilog in questi anni è cresciuta nel segmento, soprattutto in conseguenza del fatto che alcuni suoi storici clienti, specializzati nella fornitura di prodotti ortofrutticoli al mondo NORMAL TRADE e HORECA, hanno poi deciso di entrare con successo nel mondo della GDO. Nel 2014, proprio per dare risposta a questi nuovi bisogni, Unilog si affermava nel settore, conquistando altre quote di mercato con una rinnovata base operativa ed una nuova piattaforma refrigerata di oltre 3500 mq a Bologna, Via del Commercio Associato (zona FICO). Fin dall’inizio Unilog e RLA iniziavano un percorso di semplice ma proficua collaborazione operativa che poi sfocia nel progetto avviato il 1° marzo 2018.

