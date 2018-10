Unieuro, hub logistico a Piacenza

Unieuro ha inaugurato il nuovo hub logistico per il Centro-Nord Italia a Piacenza su una superficie di 104mila mq, raddoppiando la piattaforma precedente. Prosegue, per il Gruppo quotato in Piazza Affari, la collaborazione con Generali Real Estate, che gestisce la struttura. Per il nuovo polo, distante meno di 600 Km dal 90% dei punti vendita della catena di prodotti elettronici ed elettrodomestici, Unieuro ha investito 11 milioni di euro, concentrati sull’automazione e sull’efficienza energetica. Nel frattempo il gruppo ha ampliato la propria rete di punti vendita, annunciando l’acquisizione di 7 negozi nel Triveneto, per 50 milioni di ricavi aggiuntivi, rilevati da diverse catene: Trony per il negozio di Verona Centro ed Euronics per Trieste, Villafranca (Verona), San Giorgio /Padova), Castelfranco Veneto (Treviso), Pergine (Trento) e Fiume (Pordenone).

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet