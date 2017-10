Unieuro: acquista 19 negozi Euronics per 8 mln

Unieuro ha acquisito un ramo d’azienda del gruppo Cerioni composto da 19 negozi diretti,

attualmente operanti a marchio Euronics. Lo rende noto Unieuro. L’operazione è avvenuta senza accollo di debiti finanziari o nei confronti dei fornitori, per un controvalore complessivo

pari a 8 milioni di euro, di cui 1,6 milioni al closing e 6,4 milioni da corrispondere in rate semestrali nell’arco dei prossimi tre anni. La transazione sarà finanziata ricorrendo alla liquidità disponibile e a linee di credito messe a disposizione da istituti finanziari. I negozi saranno rilevati in più fasi e verranno riaperti tra novembre e dicembre. Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro, ha dichiarato: “L’acquisizione degli asset del Gruppo Cerioni rappresenta un’ulteriore tappa nel processo di consolidamento del mercato. Esser riusciti nell’impresa di acquisire dalla concorrenza oltre 40 punti vendita in meno di 6

mesi conferma il nostro ruolo di principale consolidatore omnicanale dell’elettronica di consumo in Italia”.

