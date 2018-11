Unibo, Intesa San Paolo e Almacube per le idee dei giovani

Mettere in campo azioni e iniziative sinergiche a supporto dello sviluppo delle idee imprenditoriali di studenti, neolaureati, ricercatori e tecnici dell’Università di Bologna, nonché attività di sviluppo per start-up, spin off innovative nell’ecosistema territoriale e progetti di corporate open innovation.

Queste le finalità dell’accordo di partnership “Intesa per la creazione di impresa” stipulato da Alma Mater, Intesa Sanpaolo e Almacube, Incubatore dell’Università di Bologna, e presentato oggi presso il Rettorato dal Magnifico Rettore Francesco Ubertini e da Elena Jacobs (Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università Intesa Sanpaolo), Rosa Grimaldi (Delegata del Rettore all’Imprenditorialità e ai rapporti con le imprese), Tito Nocentini (Direttore Regionale Intesa Sanpaolo) e Alessandro Grandi (Presidente di Almacube).

L’obiettivo è creare insieme – anche con il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo Innovation Center – un polo dell’imprenditorialità valorizzando le idee nate in seno all’Alma Mater per mezzo di eventi come lo StartUp Day Unibo (adoggi il più importante e partecipato evento italiano a favore dell’imprenditorialità giovanile), Programmi di Accensione Imprenditoriale e di incubazione, occasioni di incontro e condivisione.

Almacube è infatti stato identificato, nel piano strategico dell’Alma Mater al 2021, come lo strumento per supportare lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali nati da studenti, neolaureati, ricercatori, docenti e personale dell’Università di Bologna. Dal 2017 l’incubatore è stato rinnovato ed opera oggi con un modello a tre Business Unit: una dedicata alle startup studentesche, una al mondo della ricerca e degli spin-off, ed una al mondo delle aziende e dell’Open Innovation.In Almacube, Intesa Sanpaolo affianca pertanto Confindustria Emilia Centro, socio storico dell’incubatore, nelle proprie attività di sviluppo all’imprenditorialità.

Complessivamente l’accordo – che ha previsto anche la creazione di un Comitato Operativo congiunto tra le tre realtà sottoscrittrici – si inserisce in un disegno più ampio che l’Ateneo sta portando avanti, finalizzato a creare impatto sui territori, non solo con le più tradizionali attività di formazione e ricerca, ma attraverso attività di terza missione con l’obiettivo di favorire processi di innovazione, di evoluzione di competenze tecnologiche e di imprenditorialità.

Per i prossimi mesi, l’Università di Bologna potenzierà vari progetti, tra cui: la realizzazione di spazi di coworking (AlmaLabor) presso l’Hub Imprenditorialità di via Ugo Foscolo, il programma “Proof of Concept d’Ateneo” (PoC Unibo) per favorire le potenzialità di valorizzazione commerciale delle tecnologie sviluppate nei laboratori di ricerca dell’Università di Bologna, la realizzazione di percorsi formativi “Winter School” per studenti di dottorato di ricerca Unibo finalizzati a creare consapevolezza sull’imprenditorialità in un clima multidisciplinare.

La collaborazione tra Unibo, Intesa Sanpaolo e Almacube prevede anche un impegno verso iniziative dalla forte valenza sociale, come lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali sostenibili in Africa (Student for Africa), un progetto che ha già suscitato interesse e contributi da parte di realtà imprenditoriali multinazionali.

