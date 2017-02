Un talento per la scarpa

Ancora un mese di tempo per partecipare al concorso “Un Talento per la Scarpa” promosso da Sammauroindustria, l’associazione che raggruppa i principali imprenditori della moda calzaturiera del distretto di San Mauro Pascoli (Casadei, Pollini, Tgp, Vicini). Il termine ultimo per la consegna delle domande è il 28 febbraio 2017.

Con un tema che si lega al mondo della favole e che riprende nel nome il suo più celebre incipit “Once upon a time” (C’era una volta…), la XVII° edizione del concorso internazionale chiama a raccolta anche quest’anno giovani stilisti pronti a distinguersi tra i talenti del settore.

Che si ispirino alle scarpette rosse di Dorothy Gale, agli stivali del gatto dell’omonima fiaba o alla più celebre scarpa di cristallo che si conosca non importa, quello che conta è stupire la giuria presentando entro il 28 febbraio dei lavori letteralmente da favola.

Per partecipare al concorso è necessaria la realizzazione di bozzetti, ricerche stilistiche, prototipi e collage di immagini ispirati al tema. In palio, un periodo formativo di 600 ore presso la Scuola internazionale di Calzature, il Cercal, e sei mesi presso una delle aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria. Durante questo periodo il vincitore del concorso percepirà un rimborso spese pari a 4 mila euro.

La partecipazione al concorso è gratuita, riservata ai giovani nati dopo il 31 dicembre 1985, senza limiti di età per coloro che sono iscritti alle scuole di design o d’arte. I partecipanti devono iscriversi on line nella pagina del Cercal www.cercal.org/concorso.

La giuria che vaglierà i lavori è composta da rappresentanti delle aziende calzaturiere di Sammauroindustria (Casadei, Pollini, Vicini, Tgp) affiancati da un rappresentante del Cercal. Gli autori dei primi dieci bozzetti classificati saranno segnalati alle aziende calzaturiere di San Mauro e menzionati in occasione della serata di premiazione. È prevista anche una particolare menzione alle scuole che si distinguono per numero e qualità degli elaborati presentati dagli studenti.

Il concorso, giunto alla diciassettesima edizione, è organizzato da Sammauroindustria, che raccoglie le principali aziende calzaturiere del distretto di San Mauro Pascoli (Casadei, Pollini, Vicini, Tgp), in collaborazione con Unindustria di Forlì-Cesena.

