Ultraleggero da record, via a raccolta capitali

L’aereo ultraleggero più veloce al mondo è al centro della nuova campagna di www.nextequity.it, piattaforma on line che sostiene la crescita di start up e imprese innovative tramite l’adesione di soci finanziatori. Giovedì 22 febbraio il portale aprirà la raccolta capitali per Aerotec Innovation, start up con sede a Pavullo nel Frignano (Modena) che si occupa di sviluppare, costruire e commercializzare aerei ultraleggeri altamente innovativi di fascia alta. L’evento di presentazione si terrà il 22 febbraio alle ore 11,30 all’Aeroporto Civile Statale di Pavullo nel Frignano; parteciperanno: Luciano Biolchini, sindaco di Pavullo nel Frignano; Roberto Gianaroli, presidente dell’Aeroporto di Pavullo; Luciana Serri, consigliera regionale dell’Emilia Romagna; Alberto Papotti, segretario provinciale di Cna Modena; Alberto Porto, presidente di Aerotec Innovation, e Michela Centioni, amministratore unico di Next Equity. In programma al termine della presentazione una dimostrazione di volo di Risen, l’ultraleggero biposto completamente realizzato in carbonio che detiene il record mondiale di velocità, certificato dalla Fai (Fédération Aéronautique Internationale). Aerotec detiene la proprietà industriale ed intellettuale di Risen e Siren, due modelli di aerei ultraleggeri tra i più veloci ed efficienti al mondo. La campagna di www.nextequity.it punta a raccogliere un massimo di 3 milioni di euro (con equity distribuita pari al 40% e un investimento minimo di 2.250 euro), capitali che consentirebbero di portare questi aerei da una fase di produzione artigianale alla piena industrializzazione: Aerotec ha il know-how, l’esperienza, un prodotto di eccellenza e la risposta positiva del mercato, con 11 ordini già ricevuti dall’estero e due aerei appena consegnati. “È un’occasione particolarmente felice per me – dichiara Alberto Porto, presidente e fondatore di Aerotec Innovation – perché mentre stiamo aprendo il capitale della nostra società a nuovi soci e investitori che ci consentiranno di diventare un’industria di livello internazionale, dall’altra con questa operazione riporteremo in Italia l’antica eccellenza aeronautica persa da anni. Un ringraziamento va all’Aeroporto di Pavullo nel Frignano, che da sempre ci ospita e che in futuro potrà crescere con noi con una nostra sede di produzione, ed a Next Equity che ha saputo capire e interpretare con grande professionalità le nostre esigenze nell’impresa”. Aerotec Innovation nasce su competenze di altissimo livello. L’ingegner Porto, che ha disegnato e progettato il Risen, ha maturato negli anni una forte esperienza nei materiali compositi e nella fluidodinamica, lavorando sia nel settore automobilistico insieme ad importanti team di Formula1, come Ferrari e Minardi, sia in quello delle barche da regata, collaborando con il Victory Challenge Team svedese per l’America’s cup e con il team New Zealand per la Volvo Ocean Race, sia nel campo aeronautico e aereospaziale al fianco di aziende del calibro di Agusta, Alenia Aermacchi (gruppo Finmeccanica ), Oma Sud, Piaggio Aero e Selex Galileo, acquisendo nel tempo competenze sempre più avanzate.

