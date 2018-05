Ultimato a Montese in nuovo stabilimento di Gema

Apre a Montese il nuovo magazzino di Gema, società reggiana specializzata nella stagionatura del Parmigiano Reggiano partecipata dal Banco Bpm che agisce come una vera e propria banca del formaggio dove le forme conferite vanno a garanzia del credito. Il nuovo magazzino, presentato in un incontro in Camera di Commercio a Modena, è stato costruito su di un’area di 25mila metri quadri con un investimento di 10 milioni di euro e darà lavoro a 17 persone. Specializzato nella stagionatura del parmigiano di montagna, il nuovo stabilimento di Gema è in grado di ospitare fino a 170mila forme per i caseifici del territorio che si potranno così avvalere del prezioso marchio prodotto di montagna.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet