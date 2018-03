Ue, via libera a Richemont per acquisizione Yoox

Via libera da parte dell’Antitrust Ue dell’acquisizione dell’italiana YOOX Net-a-Porter da parte della svizzera Richemont. La Commissione Ue ha concluso che l’operazione non solleva preoccupazioni di concorrenza in quanto le società hanno posizioni di mercato solo moderatamente combinate dopo la transazione e limitate sovrapposizioni orizzontali e legami verticali.