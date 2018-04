Ue: la piadina romagnola Igp solo in Romagna

“La Igp Piadina romagnola, industriale o artigianale, va prodotta in Romagna”. E’ quanto ha deciso oggi il tribunale Ue in una sentenza, respingendo il ricorso di una azienda italiana. Il caso riguarda il riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta e la sua produzione. Stando ai giudici Ue “il consumatore associa l’immagine della piadina romagnola, a prescindere dalle modalità artigianali o industriali di realizzazione, al territorio della Romagna”. La vicenda riguarda l’azienda Crm Srl che aveva chiesto l’annullamento del regolamento di esecuzione Ue n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione della denominazione piadina romagnola-piada romagnola Igp. L’azienda temeva che riservare l’uso della denominazione “romagnola” alle piadine/piade prodotte nell’area geografica protetta rendeva impossibile l’esercizio della propria attività economica ordinaria, in quanto il proprio stabilimento di produzione si trova al di fuori di questa area.

