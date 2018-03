Twinset, emette obbligazioni al 2025 per 170 mln

Twinset, la società della moda controllata dal fondo di private equity The Carlyle Group, ha

emesso titoli obbligazionari per 170 milioni di euro con scadenza nel 2025, sottoscritti da investitori qualificati e quotati presso il Terzo Mercato gestito dalla Borsa di Vienna. L’emissione, spiega l’azienda in una nota, è volta tra le altre cose a rifinanziare l’indebitamento riveniente dalle obbligazioni senior secured a tasso variabile per 150 milioni di euro precedentemente emesse dalla società. Contestualmente all’emissione, Twinset ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento super senior revolving per utilizzi fino a un importo complessivo in linea capitale pari a 30 milioni di euro. Latham & Watkins ha assistito Twinset e The Carlyle Group, in collaborazione con il team in-house di Twinset. KStudio ha curato gli aspetti fiscali per conto dell’emittente. Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito i sottoscrittori dei titoli obbligazionari, e le banche che hanno concesso la linea di credito super senior revolving.

