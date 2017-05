Turismo, Ravenna cerca personale

Aumentano le richieste di personale stagionale nel settore turistico in Provincia di Ravenna. Alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie, bar gelaterie della Riviera e dell’entroterra ravennate in queste settimane sono alla ricerca di lavoratori da impiegare nei mesi estivi, e molte richieste risultano ancora inevase.

Un fenomeno avvertito già negli anni scorsi, spiega l’Agenzia regionale per il Lavoro, ma quest’anno particolarmente significativo.

Per approfittare di queste opportunità di impiego stagionale le persone interessate possono consultare le offerte di lavoro alla pagina dedicata sul sito del Centro per l’Impiego di Ravenna lavoro.ra.it

Nei singoli annunci sono indicati i recapiti e le modalità di candidatura.

