Turismo emiliano romagnolo al salone di Bruxelles

Quattordici operatori turistici dell’Emilia-Romagna saranno presenti dal 1 al 4 febbraio in Belgio al ‘Salon des Vacances’ di Bruxelles, la rassegna fieristica belga più importante del settore turistico aperta al pubblico e visitata, l’anno scorso, da 110.000 persone. L’Emilia-Romagna parteciperà alla manifestazione con un proprio stand di 50 metri quadrati, all’interno dell’area Enit. L’iniziativa promozionale – realizzata nell’ambito dei Fondi europei 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna-Por Fesr – è coordinata da Apt Servizi Emilia-Romagna. Oltre a promuovere l’offerta turistica regionale – dal turismo balneare e delle città d’arte, alle vacanze slow passando per il turismo en plein air – lo stand regionale proporrà anche degustazioni di alcune tra le eccellenze enogastronomiche del territorio, che accompagneranno i visitatori in un ‘viaggio’ nei sapori regionali: dalla Piadina romagnola al Prosciutto di Parma, dalla Mortadella di Bologna al Parmigiano Reggiano, all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio Emilia, senza dimenticare Squacquerone e Sangiovese. Per presentare alla stampa belga l’offerta turistica dell’Emilia-Romagna, giovedì 1 febbraio nel polo fieristico, è in programma una conferenza stampa alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini, e del Direttore Esecutivo Enit, Giovanni Bastianelli. “Dall’indagine ‘Be-Italy’ sull’attrattiva della destinazione Italia pubblicata recentemente dall’Enit – commenta l’Assessore al Turismo Regionale, Andrea Corsini – enogastronomia e cucina tipica sono al primo posto come motivazione di viaggio per visitare il nostro Paese e, in questo, è indubbio che l’Emilia Romagna possa giocare una grande partita. E’ un’offerta unica che ben si combina con le bellezze delle nostre Città d’Arte, patrimoni preziosi di pari richiamo, e con lo standard del prodotto turistico regionale nel suo complesso”.

