TTG travel experience al via

Ha aperto i battenti alla fiera di Rimini il TTG Travel Experience, la fiera del turismo dai numeri record: oltre 200 eventi con più di 300 relatori su 129 mila metri quadrati, 2.550 imprese, 150 le destinazioni rappresentate e 1.500 buyers da 90 Paesi, 73 mila presenze lo scorso anno. Ben 4,9 miliardi di euro: è il valore del comparto del turismo all’aria aperta (categorie di alloggio e indotto) in Italia con una previsione di crescita di 1,3 punti percentuali per 2019. Emerge dal primo Osservatorio del Turismo Outdoor, presentato da Human Company con Travel Appeal al TTG Travel Experience. Nel 2018 il 77% delle strutture ricettive outdoor si sono dimostrate attive online. Toscana, Veneto e Puglia sono le regioni con più offerta di strutture outdoor. Le tre regioni, con il Veneto al primo posto poi Toscana e Puglia, sono anche le più frequentate dagli ospiti. “Sono emozionato, sono sempre venuto da operatore del settore ed essere qui da ministro per la prima volta a parlare del nostro settore con i miei colleghi in questa che io reputo “la fiera” del turismo è molto bello”. Il ministro Gian Marco Centinaio oggi e domani al TTG Travel Experience non nasconde le sue emozioni e ringrazia tutti quelli che stanno lavorando per portare aventi questo evento “sempre più scelto” anche dagli operatori internazionali. “La disponibilità del mio ministero è massima” dice.

