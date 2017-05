Trivago premia il Baldinini di Rimini

Arriva l’estate: insieme al sole e al caldo ritorna anche la tradizionale selezione dei migliori hotel sul mare in Italia. Regione per regione, il blog di trivago Room5 ha individuato gli hotel vicini alla spiaggia che si sono distinti in termini di reputazione negli ultimi 12 mesi. Quest’anno a vincere il riconoscimento di miglior hotel sul mare dell’Emilia-Romagna è il Baldinini di Rimini. Le camere della struttura sono curate nei minimi dettagli e caratterizzate da un design moderno che si fonde perfettamente con la vista del mare. Proprio di fronte all’hotel c’è uno stabilimento balneare convenzionato ideale per i bambini.

