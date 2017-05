Trimestrale Interpump, vendite nette a +20,3%

Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. ha approvato i risultati del primo trimestre 2017.

Le vendite nette del primo trimestre 2017 sono state pari a 272,7 milioni di euro, superiori del 20,3% rispetto alle vendite dell’analogo periodo del 2016 quando erano state pari a 226,7 milioni di euro. A parità di area di consolidamento, la crescita registrata è del 12,2% per il settore Olio, del 5,9% per il settore Acqua, e del 10% sul totale delle vendite.

L’EBITDA è stato pari a 62,8 milioni di euro (23,0% delle vendite) a fronte dei 47,6 milioni di euro del primo trimestre 2016, che rappresentava il 21,0% delle vendite, con una crescita del 31,9%.

Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 50,8 milioni di euro (18,6% delle vendite) a fronte dei 37,3 milioni di euro del primo trimestre 2016 (16,5% delle vendite), con una crescita del 36,2%.

L’utile netto del primo trimestre 2017 è stato di 32,5 milioni di euro (21,9 milioni di euro nel primo trimestre 2016), con una crescita del 48,8%. L’utile per azione base è passato da euro 0,203 del primo trimestre 2016 a euro 0,301 del primo trimestre 2017.

La liquidità netta generata dalla gestione reddituale è stata di 58,7 milioni di euro (41,7 milioni di euro nel primo trimestre 2016) con una crescita del 40,9%. Il free cash flow, che è stato pari a 23,7 milioni di euro nel primo trimestre 2017, risulta più che triplo rispetto a quello del primo trimestre 2016 (7,4 milioni di euro, influenzato negativamente per 5,7 milioni di euro dal versamento di importi riscossi nell’anno precedente a titolo di sostituto d’imposta).

La posizione finanziaria netta è pari a 305,9 milioni di euro rispetto ai 257,3 milioni di euro al 31 dicembre 2016, dopo esborsi per acquisizioni per 73,3 milioni di euro. Il Gruppo ha inoltre impegni per acquisizione di partecipazioni di società già controllate per complessivi 50,8 milioni di euro (42,8 milioni di euro al 31/12/2016).

Il capitale investito è passato da 977,6 milioni di euro al 31 dicembre 2016 a 1.069,0 milioni di euro al 31 marzo 2017, essenzialmente per le nuove acquisizioni. Il ROCE non annualizzato è stato del 4,8% (4,1% nel primo trimestre 2016). Il ROE non annualizzato è stato del 4,6% (3,6% nel primo trimestre 2016). Al 31 marzo 2017 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. 2.227.252 azioni proprie pari al 2,05% del capitale, acquistate ad un costo medio di € 12,4967.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet