Trevi rinvia approvazione relazione finanziaria

Trevi, il gruppo cesenate dell’ingegneria del sottosuolo, ha rinviato l’approvazione della relazione finanziaria del semestre 2018. In Borsa il titolo cede l’1% a 0,3 euro. Stando a una nota della società l’indebitamento netto del gruppo al 30 giugno era salito a 671,14 milioni di euro, dai 619,4 d’inizio anno. Dati da considerare non definitivi in quanto la società non ha ancora approvato il bilancio al 31 dicembre 2017. Il totale dei debiti scaduti era di 442,6 milioni. La nota precisa che ad oggi “non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture”, mentre sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da parte di fornitori per un valore aggregato di 4,2 milioni. Lo scorso 9 ottobre scorso il cda aveva approvato le linee guida di un’ipotesi di manovra di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento (è in atto un accordo di stand still con le banche) che comprende un aumento del capitale sociale per 130 milioni di euro. Nei giorni scorsi indiscrezioni di stampa avevano parlato della possibilità che Cdp Equity (oggi al 16,8% del capitale) e il fondo Polaris capital management (al 10%) intervenissero nell’aumento incrementando la loro quota data la difficoltà del socio di maggioranza, la famiglia Trevisani (32,7%) a intervenire pro-quota.

