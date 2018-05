Tozzi Green realizza centrale idroelettrica in Africa

L’energia sostenibile di Tozzi Green va in Africa, dove l’azienda ravennate realizzerà una centrale idroelettrica che fornirà energia alla capitale Antananarivo.

Ad annunciarlo una nota di Sace e Simest (gruppo Cdp) intervenute a sostegno dell’operazione.

Simest è infatti entrato nel 49% del capitale della controllata malgascia dell’azienda con un investimento pari a 6,5 milioni di euro mentre Sace ha garantito un finanziamento da 10 milioni di euro, erogato da Crédit Agricole Cariparma, in favore dell’azienda ravennate.

Grazie alle nuove risorse verrà realizzata una centrale idroelettrica ad acqua fluente da 22 MegaWatt entro il 2019.

“Siamo soddisfatti del progetto e della sinergia ottenuta con Sace Simest – ha dichiarato Andrea Tozzi, amministratore delegato di Tozzi Green -. È importante poter contare su una partnership del genere per sviluppare importanti progetti green nel mondo”.Tozzi Green, azienda pioniera nella produzione di energia rinnovabile, affonda le sue radici nei primi anni del 900in Romagna a Casola Valsenio, dove la famiglia Tozzi, in qualità di gestore di una piccola centrale idroelettrica alimentava il fabbisogno energetico dell’intero paese.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet