Tour europeo della piadina igp

Ha preso il via il tour europeo della Piadina Romagnola IGP con la nuova immagine ispirata alla celebre poesia pascoliana “La Piada”. Prima tappa Bruxelles, presso l’Agenzia Ice, che ha ospitato un incontro insieme a buyer e giornalisti del settore food. Presenti il Presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, Alfio Biagini, rappresentanti dell’Ambasciata italiana e della Fic (Federazione italiana cuochi) di Belgio, Olanda e Lussemburgo.

“Abbiamo portato un pezzo di Romagna in giro per l’Europa – spiega Biagini – Ancora una volta la Piadina Romagnola ha colpito nel segno, tanto è stato l’interesse da parte di buyer e della stampa internazionale. Addirittura ci hanno invitato a una nuova iniziativa, il 30 maggio, in occasione della Festa della Repubblica, da celebrare con la Piadina Romagnola”.

I prossimi appuntamenti saranno a Cibus a Parma (7-10 maggio) e Francoforte il 15 maggio.

L’iniziativa rientra nell’attività di promozione nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna.