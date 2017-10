Tornano a salire i prezzi del mattone in Regione

Proseguendo il trend di ripresa già evidenziato nei primi sei mesi del 2017, i prezzi del mattone in Emilia Romagna tornano a salire. Guardando i dati dell’Osservatorio di Immobiliare.it, si nota come per gli immobili in vendita i prezzi abbiano guadagnato stabilità, variando in positivo dello 0,1% nel terzo trimestre 2017, mentre quelli per le locazioni sono aumentati dello 0,6%. Chi decide di comprare casa in Emilia Romagna, a settembre 2017 ha speso mediamente 1.938 euro al metro quadro; chi ha scelto la locazione ha pagato un canone pari a 8,90 euro al metro quadro. Bologna e Rimini si confermano le città più costose per gli acquisti immobiliari: se, però, nel capoluogo di regione i prezzi sono cresciuti dell’1% nel terzo trimestre dell’anno, arrivando a una media di 2.628 euro al metro quadro, nella seconda si è rilevato un calo dell’1,1%, con un costo medio pari a 2.498 euro/mq. La ripresa maggiore si registra a Cesena, con un incremento dell’1,6%; stenta ancora la ripresa nel comune di Forlì, dove i costi delle case nell’ultimo trimestre hanno perso l’1,9%. Negli ultimi tre mesi a crescere di più sono state le locazioni a Modena, Parma (+2,1%) e Rimini (+1,9%). Quest’ultima città, come nel caso delle vendite, è seconda solo a Bologna per i prezzi richiesti: a Rimini si pagano mediamente 9.40 euro al metro quadro; a Bologna se ne chiedono in media 11.43.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet